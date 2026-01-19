立憲民主党の安住淳幹事長と、公明党の西田実仁幹事長は19日午前、新党「中道改革連合」の綱領を発表した。綱領では「生活者ファースト」などを掲げ、「分断や対立をあおる政治から共生と包摂の政治への転換を目指す」とした。基本政策は19日午後に発表するとしたが、消費税減税について言及する場面があった。【映像】「ぶれている。一国の総理としてどうか」（実際の発言）会見で記者が「15日に新党結成を発表した際、消費減