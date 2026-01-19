阪神の坂本誠志郎捕手（32）が19日、福岡県内で自主トレを公開した。今月16日に侍ジャパン入りが決定。日の丸を背負い、連覇を目指す中で「一気に緊張感が出てきました。でも、今は自分のことでしっかりやることやって、いい準備したいなというだけです」と言葉に力を込めた。今オフは岩貞、伊藤将らとの合同自主トレに初参加。3月に開催されるWBCへ向けて「1月の間にピッチャーの球をちょっと見ておきたい」と意図を明かし