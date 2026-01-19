［Ｇルーキーズ２０２６］１メートル８３、８７キロの恵まれた体格で、サイドに近いスリークオーターから投じる最速１５２キロは球威十分。水野雄仁編成本部長が「大勢のようになってほしい」と期待する剛腕には加えて、「魔球」とも称される２種類のシンカーがある。昨年１１月２日の早慶戦。九回二死から、慶大の左打者が腰砕けとなるような空振りで三振に仕留めた。一瞬浮き上がったように見えた後、打者の外角に逃げるよう