ブルージェイズの主砲ウラジミール・ゲレーロ・ジュニア内野手（２６）がＦＡでメッツに移籍した盟友ボー・ビシェット内野手（２７）に惜別メッセージを送っている。メッツと３年総額１億２６００万ドル（約１９５億円）で契約したビシェットに「長年一緒にプレーしてきた彼と別れるのはもちろん悲しい。でもいつも言っているようにこれはビジネスなんだ。自分と家族にとって何が最善かを考えて行動しなければいけない」とブル