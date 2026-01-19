World Baseball Classic, Inc. 日本代表のこれまでの戦いと大会の歴史を振り返る特別映像企画「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年-世界一の称号を懸けた戦いの、表と裏に迫る-」が19日、MLB公式 YouTube チャンネルをはじめ、大会公式サイトやMLB日本語公式サイト「MLB.com/ja」などのプラットフォームで公開された。【動画】「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年」前編＆後編World B