行進する坂本花織選手 ２月６日からイタリアのミラノ・コルティナで開催される、第25回オリンピック冬季競技大会に向けたTEAM JAPANの壮行会が18日、千葉県船橋市の「LaLa arena TOKYO-BAY」で行われ、日本代表選手団に声援が送られた。旗手代行を務めた、フィギュアスケートの坂本花織選手は「日本の皆さんに勇気と元気を与えられるように頑張りたい」と決意を表明した。