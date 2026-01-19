櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）より新規カットが解禁された。【写真】松田里奈の大人な魅力が光るボディスーツカット本作は松田にとって初めての写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録