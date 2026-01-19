元筋肉アイドル、元プロレスラーで第１子妊娠中のタレント・才木玲佳が、イメチェンを明かした。昨年１２月に妊娠を公表した才木。１９日までにインスタグラムを更新し、「実は少し前に、ガラッとイメチェン！今後のライフスタイルの変化も考えて、思い切りました！」と髪をばっさりカットしたことを報告。「私史上一番短い？＆６、７年ぶりの黒髪！（正確にはブルージュ入れてもらったよ）」と茶髪からダークな黒髪にチェンジ