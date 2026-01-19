ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』、『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜』に、パークの周年記念ソングを搭載！ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『周年ソング × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 大人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』、『ハリウッド・ドリー