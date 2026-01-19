19日午前、仙北市で、自宅の屋根の雪下ろしをしていた67歳の男性が転落し、大けがをしました。仙北警察署の調べによりますと、19日午前9時20分ごろ、仙北市西木町桧木内の67歳の男性が、自宅の屋根の雪下ろしをしていた際に、足を滑らせて約2.9メートルの高さから転落しました。1人で作業をしていた男性は、「屋根から落ちて足が痛くて動けない」と自ら消防に通報。右の骨盤を折る大けがをしています。男性は、命綱やヘルメ