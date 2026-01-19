岡山国道事務所によりますと、来月国道2号の里庄町新庄～浜中間で情報板の移設工事のため、夜間通行止めを実施するということです。 【う回路の地図をみる】国道2号情報版の移設工事のため夜間通行止め実施里庄町新庄～浜中間【岡山】 規制期間は2月10日（火）午前0時～午前6時、2月19日（木）午前0時～午前6時を予定しているということです。 また、予備日として、2月11日（水）午前0時～午