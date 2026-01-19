天理線に乗り入れる定期の特急が新設近鉄は2026年1月19日、3月14日（土）に実施するダイヤ変更で、平日に天理発・大阪難波行き特急を新設すると発表しました。【画像】これが「天理発・大阪難波行き特急」の運行時刻＆停車駅です天理線は、橿原線と接続する平端（ひらはた）駅と天理駅を結ぶ、4.5kmの支線です。定期列車では特急列車は運行されていませんが、天理教の祭典日に臨時特急が運行されています。今回のダイヤ変更