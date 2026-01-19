国際ブラジリアン柔術連盟（ＩＢＪＪＦ）は１９日、公式インスタグラムを更新し、ポルトガル・リスボンで開催された欧州最大のブラジリアン柔術大会「ＩＢＪＪＦヨーロピアン２０２６」に出場した俳優・岡田准一と玉木宏のインタビュー映像を公開した。黒帯マスター４のライトフェザー級（６４キロ以下）で出場し、初戦敗退した岡田は「僕は日本で俳優をしています。その中でアクションをやることが多くて、その中でブラジリア