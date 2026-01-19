中国・内モンゴル自治区の工場で大規模な爆発があり、これまでに2人が死亡、80人以上がケガをしています。工場では、レアアースを混ぜた鋼鉄が生産されていたということです。中国国営メディアによりますと、18日午後、中国・内モンゴル自治区にある鉄鋼会社の工場で爆発があり、これまでに2人が死亡、8人と連絡がとれなくなっているほか、84人がケガをしているということです。地元当局によりますと、蒸気などをためるタンクが爆