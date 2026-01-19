郵便局内に置かれたミニストップ商品を並べた陳列棚＝19日、さいたま市日本郵便は19日、コンビニのミニストップで取り扱う食品や飲料など約70種類の商品が買えるサービスを関東5県の37郵便局で試験的に始めた。利用者の反応を踏まえて導入局を増やすことも検討する。スーパーやバス路線など地域の生活インフラが細る中、身近にある郵便局を活用した買い物支援を強化する。局内の一角に陳列棚や冷蔵庫を置き、郵便局員が在庫を