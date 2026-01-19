◆大相撲▽初場所９日目（１９日、両国国技館）東幕下１１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西幕下２６枚目・豪ノ湖（武隈）を下手投げで下し、無傷の５連勝とした。「自分の形になれて良かった。いいところに左が入ったので、止まらないように攻めていった」と振り返った。翌場所の十両昇進の対象となる幕下１５枚目以内で７戦全勝まではあと２勝。「この感覚は久しぶりなので、わくわくしていて、奮い立つものがある」と話した。