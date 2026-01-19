公開中の「架空の犬と噓（うそ）をつく猫」（森ガキ侑大（ゆきひろ）監督）は理想とは程遠い家族が歩む約３０年間を見つめた物語だ。主人公の羽猫（はねこ）山吹を演じた高杉真宙（まひろ）は「誰しも家族との関係にはそれぞれの苦労があると思う。日々すれ違う人たちにも色々な背景があることを感じさせてくれて、誰かに優しくなれるような作品です」と語る。（石塚恵理）山吹が小学生だった１９８８年から物語は始まる