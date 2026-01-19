元「モーニング娘。」の生田衣梨奈（28）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）に出演した際のオフショットを公開した。19日に同番組に出演した自身は「TBSラヴィット！に初登場させていただきました」と報告し、スタジオ内でのオフショットを公開。さらに、「ドキドキしたけど初めての場所で素敵な先輩達に囲まれてめちゃくちゃ安心して生放送終わることができました！！と