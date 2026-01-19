Ｊリーグは１９日、２月〜６月に行う明治安田Ｊリーグ百年構想リーグのキックオフイベントを都内で行った。タイトルパートナー契約を結ぶ明治安田と協働し、「明治安田のＪ活」を全６０クラブで実施することを発表。女性などを中心とした新規ファン獲得を目的に、各クラブが設定する「Ｊ活デー」で、スイーツ提供イベントや、オリジナルベースボールシャツの配布などを行っていく。野々村芳和チェアマンは「Ｊリーグにとって