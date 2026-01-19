東京ディズニーランド、東京ディズニーシーにおける一部のアトラクションにシングルライダー対象が追加された。 シングルライダーは、アトラクションに1人乗りとなるが、優先的に案内されるサービス。今回新たに対象となったのは、東京ディズニーランドの「美女と野獣“魔法のものがたり”」、東京ディズニーシーの「アナとエルサのフローズンジャーニ