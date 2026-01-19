【モデルプレス＝2026/01/19】アーティストのあのが、1月19日までに自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。【写真】個性派紅白歌手「2次元スタイル」美脚＆小顔際立つミニワンピース姿◆あの、美脚ライン輝くミニワンピ姿披露あのは「『哲学なんていらない哲学』東京・大阪お渡し会でした」とつづり、2025年12月24日に発売された全編書き下ろしの著書「哲学なんていらない哲学」（KADOKAWA）のイベント開催を報告。