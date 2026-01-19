俳優ユン・シユンが「嘘発見器」の前で、過去の熱愛疑惑に関する質問を真正面から受け止めた。1月18日に韓国で放送されたバラエティ番組『ヘルスファーマー』（原題）第5話では、出演者たちが休憩時間に即席で嘘発見器を取り出し、場を盛り上げる様子が公開された。【写真】ユン・シユンの“激変ビジュ”に「イケメンですね」最初にターゲットになったのはタレントのアモッティ。「生まれ変わっても今の妻と結婚するか」という質問