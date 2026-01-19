群馬県下仁田町で凍った滝を登るアイスクライミングをしていた50代の男性が、およそ8メートルの高さから滑落し、骨盤を折るなどの大ケガをしました。警察によりますと、事故があったのは、下仁田町南野牧にある、地元で「犬殺しの滝」とも呼ばれる、氷の滝です。18日午前9時半ごろ、埼玉県に住む50代の会社員の男性が滝を登り始め、30分ほどかけておよそ8メートルの高さまで登ったところで滑落しました。男性は、腰などを強く打ち