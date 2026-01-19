日本ハムのドラフト１位・大川慈英投手（明大）が１９日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で、新人合同自主トレ２度目となるブルペン投球を行った。座った捕手に１８球を投じ「前回よりも確実にいいボールを投げられているのは実感しました」と、納得の表情を見せた。この日は直球に加えてカーブ、カットボール、チェンジアップも織り交ぜた。視察した稲葉２軍監督は「ストレートの質がすごくいい。（打者の）手元の強さをすごく感じ