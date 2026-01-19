ラプターズ戦でプレーするレーカーズの八村（左）＝ロサンゼルス（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは18日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのラプターズ戦に途中出場して21分16秒プレーし、2試合連続2桁となる10得点だった。チームは110―93で連敗を2で止め、25勝16敗となった。