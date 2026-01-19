19日、ハノイで開かれたベトナム共産党大会の準備会合（VNA＝共同）【ハノイ共同】ベトナム共産党の第14回党大会が、19日の準備会合を皮切りに首都ハノイで始まった。党大会は5年に1度開催する最高意思決定機関で、代議員1500人超を招集。人事のほか、政治や外交、経済に関する戦略を議論する。最高指導者トー・ラム党書記長の留任が有力視されており、権力の集中が進むかどうかが焦点だ。党大会では中央委員を改選し、新委員