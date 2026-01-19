モデルの滝沢眞規子（47）が19日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「今日はちょっと遠出の撮影なので楽チンスタイルだよ」と書き出した滝沢。ラフにオシャレな私服姿を披露した。「コート@maxmaraバッグ@delvauxスニーカー@newbottega」とブランドをメンションして紹介。ファンからは「かわいい」「タキマキさんのコーデの投稿大好き」「カジュアル滝マキさんコーデも好きです」「茶のグラデーシ