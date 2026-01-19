２０２４年８月末にフジテレビを退社し、同１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが先週、ノロウイルスに感染し、ダウンしていたことが分かった。１８日付のＳＮＳで「先週ノロウイルスになって体力が削られたので、明日から頑張って食べて体を動かしていきます」と報告した。渡邊アナは年明けの投稿で「クリスマス前から年始にかけて、トルコで過ごしました」と報告。「２年前とかの自分に伝えたいな。ちゃんと歩け