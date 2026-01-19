IVEのWONYOUNG（ウォニョン）が、韓国のガールズグループ個人ブランド評判部門で1位となった。韓国企業評判研究所は18日、同1月のビッグデータ分析のために、25年12月18日から1月18日まで、ガールズグループ個人730人のブランドビッグデータ1億2477万7662個を抽出。ガールズグループ個人ブランドに対する消費者の行動分析で作った参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティー指数でブランド評判指数を分析した