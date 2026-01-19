浜崎あゆみさんやSUPER EIGHTのバックダンサーを務め、アイドルグループの振付師としても活動するダンサーの愛梨さん（26）が自身のインスタグラムを更新。第一子を妊娠したことを発表しました。【写真】マタニティ写真を公開した愛梨さん「【あいちゃん！ママになる！！】という事で、、この度、お腹に新しい命を授かることができました6月頃出産予定でして、無事に安定期に入ることができましたので、こちらでご報告させていた