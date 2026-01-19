国務院報道弁公室は1月19日午前、記者会見を開き、国家統計局の康義局長が、「2025年の国民経済は圧力に耐えながら前進し、新たな方向へと進化し、質の高い発展で新たな成果を収め、経済社会の発展の主要な目標と任務を円満に達成し、『第14次五カ年計画』が成功裏に終了した」と紹介しました。初歩的計算によると、全年の国内総生産（GDP）は140兆1879億元（約3178兆4000億円）で、不変価格で前年比5．0％増加したことが分かりま