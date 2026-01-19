Image: Shutterstock プロンプトを打ち込むのってまぁめんどい。AIを作ってる人たちも思ってるんでしょうね。以前も限界を感じてるって言ってましたし。この問題の解消を目指す動きが、OpenAI（ChatGPTを開発している会社）でありました。脳とコンピューターをつなぐBCI（ブレイン・コンピューター・インターフェース）を開発するスタートアップ「Merge Labs」への投資を発表したのです。Mer