19日午後1時すぎ、奈良市の近鉄奈良線の踏切で人身事故があり、大和西大寺〜近鉄奈良駅間の上下線で一時運転を見合わせました。近鉄や警察によりますと、午後1時13分頃、奈良市の近鉄奈良線・西大寺第4号踏切で、京都行きの特急電車が60代とみられる男性をひく事故がありました。現場では警察官による現場検証が行われ、近鉄奈良線は大和西大寺〜近鉄奈良駅間で一時運転を見合わせていましたが、午後2時16分に運転を再開しま