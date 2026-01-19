きのう、栃木県宇都宮市内で住宅の室外機や建物のすだれなどが焼ける火事が9件、相次ぎました。警察は、このうち6件については放火の可能性があるとみて捜査しています。きのう午前4時前、宇都宮市下砥上町の雑貨店などが立ち並ぶエリアで、下草が4か所、焼けました。また、この現場からおよそ2キロ離れた西川田町でも住宅の室外機や下草が焼け、およそ1時間の間にあわせて6件の火事が相次ぎました。さらに、きのう午後3時半ごろ、