¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²¼Â¼ºÌÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É·Ï¡ÖÍ­Æ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ56Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±¶ÉÀ¯¼£Éô´±Å¡¥­¥ã¥Ã¥×¤ÎË½Ïª¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢19ÆüÍ¼¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¸«¤Ç¡¢½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÍýÍ³¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ05Ç¯¡ÖÍ¹À¯²ò»¶¡×¡¢17Ç¯¡Ö¹ñÆñÆÍÇË²ò»¶¡×¤Ê¤É¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊÍ­Æ¯Í³Èþ»Ò¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²ò»¶¤¬¤¢