ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は19日、開業25周年プログラムを発表した。【画像】USJ開業25周年プログラム一覧3月31日に開業25周年を迎えるUSJは3月4日から2027年3月30日まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を送る。パークのこれまでの歩みを振り返り、そのエンターテイメントの力を再発見できる超刺激的な25周年記念プログラムが、パーク中でスター