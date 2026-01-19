【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLのプレーオフは18日、シカゴなどでカンファレンス準決勝2試合が行われ、アメリカン・カンファレンス（AFC）は第2シードのペイトリオッツ、ナショナル・カンファレンス（NFC）は第5シードのラムズが各決勝に進んだ。ペイトリオッツはテキサンズを28―16で下した。QBメイが3TDパスと活躍した。ラムズは延長の末に20―17でベアーズに競り勝った。新人のミービスが決勝のFGを決めた。