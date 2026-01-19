グラビアアイドルでタレント・林ゆめ（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。1999円の紫スポブラ姿を公開した。「これから運動を始めたい人にTIGORAは最初の一着にぴったり」とつづり、ジムで紫色のスポーツブラ、黒のパンツ姿でトレーニングしているショットをアップ。「今回着用した・ロングギャザータイツ・デザインタックブラは、吸水速乾・ストレッチ・抗菌防臭・UVカット機能はちゃんと本格的なのに価格は1,99