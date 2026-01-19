俳優の坂東龍汰（28）が、18日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。父親について語った。占い師の彌彌告さんに「かなり変わった家っていうか…。家族の性質も自由な感じというか、オープンマインドではないかと」占われると、「むちゃくちゃそうでした」と同意。続けて彌彌告さんから「その自由さが自分にとって、ある種のプレッシャーになるんですよ。型にハマった人生を歩んじ