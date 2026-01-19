◆大相撲初場所９日目（１９日・両国国技館）史上３人目となる英国（９７年中国返還前の香港を含む）出身の大相撲力士を目指し、ニコラス・タラセンコさんが日本相撲協会の面接を受け、３月の春場所の新弟子検査受検が認められなかった。髪を丸刈りにしてスーツ姿。１６歳は緊張の面持ちで東京・両国国技館に湊親方（元幕内・湊富士）と現れた。昨年６月から湊部屋で研修生として稽古に励み、日本語も生活に問題なく話せるように