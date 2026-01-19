韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年1月18日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、日米本塁打王が名を連ねる「侍ジャパン」をうらやんだ。 メンバー全30選手中、19選手が決定日本代表・井端弘和監督（50）は16日、WBCに出場する日本代表メンバー11人を追加発表した。 今回、新たに追加されたのは、以下の11選手だ。 菅野智之投手（オリオールズからFA）、松本裕樹