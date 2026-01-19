玉野警察署 警察官になりすまし玉野市の高齢者の女性から、キャッシュカードなどを盗んだとして広島市西区南観音の無職の男(56)が、窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと男は、氏名不詳者らと共謀し、玉野市の無職の女性(88)からキャッシュカードなどを盗もうと考え、2025年12月19日、警察官になりすました氏名不詳者が女性に電話し「詐欺事件を捜査していたら犯人のリストにあなたの名前があった」