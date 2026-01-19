アジア株上海株上値重い、GDP目標達成も不動産落ち込み拡大出生率過去最低 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 26619.25（-225.71-0.84%） 中国上海総合指数 4111.67（+10.27+0.26%） 台湾加権指数 31743.59（+334.89+1.07%） 韓国総合株価指数 4905.99（+65.25+1.35%） 豪ＡＳＸ２００指数 8874.00（-29.85-0.34%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83020.00（-550.35-0.66%） ア