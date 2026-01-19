米株価指数先物時間外下げ拡大、米国離れ懸念カナダもトランプ非難 東京時間14:18現在 ダウ平均先物MAR 26月限49162.00（-385.00-0.78%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6913.25（-63.50-0.91%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25375.00（-314.00-1.22%） 米株先物は下げ幅を拡大、トランプ米大統領のグリーンランド発言を受け米国離れが懸念されている。為替市場ではドル売りが広がっている。 カナ