東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 実質GDP（ 第4四半期）11:00 結果4.5% 予想4.5%前回4.8%（前年比) 結果5.0% 予想5.0%前回5.2%（年初来・前年比) 小売売上高（12月）11:00 結果0.9% 予想1.0%前回1.3%（前年比) 鉱工業生産指数（12月）11:00 結果5.2% 予想5.0%前回4.8%（前年比) ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米大統領 残念