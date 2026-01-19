１７日、海南省の海口美蘭出入境検査所で、列に並び入境審査を待つ旅客。（海口＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口1月19日】中国の海南自由貿易港は18日、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営の開始から1カ月を迎えた。封関開始以降、同省の政策効果は持続的に表れており、出入境者の往来が活発で、良好な発展の勢いを保っている。同省の海口出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）の統計によると、封