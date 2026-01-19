１８日、雪化粧した居庸関長城の南関城楼（手前）と北関城楼。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京1月19日】中国北京市で17日から18日早朝にかけて雪が降り、市内の居庸関長城が一層壮麗な姿を見せた。１８日、雪化粧した居庸関長城。（北京＝新華社記者／陳曄華）１８日、雪化粧した居庸関長城。（北京＝新華社記者／陳曄華）１８日、雪化粧した居庸関長城。（北京＝新華社記者／陳曄華）１８日、雪化粧した居庸関長城。