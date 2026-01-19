1月19日（現地時間18日）、八村塁が所属するNBAのロサンゼルス・レイカーズは、ホームのクリプトドットコム・アリーナでトロント・ラプターズと対戦した。 レイカーズのスターターは、ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ジェイク・ラレイビア、ディアンドレ・エイトンの5人で八村はベンチスタートとなった。一方でラプタ