モロッコ代表のワリド・レグラギ監督は0-1で敗れたアフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)決勝で、23歳のFWハムザ・イガマネが前十字靭帯損傷の怪我を負った可能性があることを明らかにした。フランスメディア『RMCスポーツ』が伝えている。イガマネは1点ビハインドの延長前半8分に投入されたが、直後の同11分に相手GKへプレスをかけた際に負傷。相手選手との接触がなかった右膝を押さえて倒れ込んだ。その後治療を受けて