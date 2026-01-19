ロサンゼルス・レイカーズ vs トロント・ラプターズ日付：2026年1月19日（月）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 110 - 93 トロント・ラプターズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対トロント・ラプターズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプタ&#1